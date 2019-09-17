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وظائف تعليمية على لائحة المستخدمين وبند الأجور بمكة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة توفر عدد من الوظائف الشاغرة على لائحة المستخدمين بالمرتبة (31)، وبند الأجور (أ)، وسوف يبدأ التقديم بمشيئة الله تعالى غدًا الأربعاء بتاريخ 1441/01/19هـ وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1441/01/26هـ، عن طريق الموقع الإلكتروني للإدارة.
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله تعالى غدًا الأربعاء بتاريخ 1441/01/19هـ وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1441/01/26هـ.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا
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