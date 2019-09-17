شكرا لقرائتكم مدينة الملك عبدالله الطبية توفر #وظائف شاغرة للجنسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-17 مدينة الملك عبدالله الطبية توفر #وظائف شاغرة للجنسين متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت مدينة الملك عبدالله الطبية توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل لدى شركة الخدمات المساندة المحدودة (هامارد) القائمة بتقديم الخدمات الغذائية بالمدينة الطبية، للعمل بالمسميات التالية (مُشرف نظافة، موزع طعام، موزعة طعام، مدير موقع)، واشترطت المدينة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. الوظائف:

1- مُشرف نظافة.

2- موزع طعام.

3- موزعة طعام.

4- مدير موقع. Advertisements الشروط:

اضغط هنا موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/09/17م. طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدينة الملك عبدالله الطبية توفر #وظائف شاغرة للجنسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.