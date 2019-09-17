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2019-09-17 #وظائف لدى شركة إيكيا في جدة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة ايكيا العالمية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة ويفضّل درجة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي Social Media Specialist)، ولذلك حسب الشروط والتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي:

– أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي (Social Media Specialist). Advertisements الشروط:

1- شهادة الثانوية العامة ويفضّل درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق) أو تخصص ذات صلة.

2- خبرة ومعرفة التسويق الرقمي وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. طريقة التقديم: – لمعرفة بقية التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي: اضغط هنا







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