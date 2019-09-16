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2019-09-16 #وظائف تعليمية للجنسين بعدة تخصصات في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة تنمية الإنسان بمدينة الرياض توفر وظائف تعليمية (معلمين التعليم العام، معلمين التربية الخاصة) للرجال والنساء، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه. التخصصات المطلوبة: 1- تربية خاصة (إعاقة بصرية، وتوحد، وإعاقة حركية، وصعوبات تعلم، وإعاقة فكرية، واضطرابات تواصل وكلام، والموهبة والتفوق، وتعدد العوق، واضطرابات سلوكية). 2- لغة عربية. 3- رياضيات. 4- حاسب آلي. 5- إسلاميات. 6- تربية فنية. 7- تربية بدنية. 8- علوم. Advertisements 9- اجتماعيات. 10- إنجليزي. 11- كيمياء. 12- فيزياء. 13- أحياء. 14- مُحاسبة. 15- سلوكيات. 16- إدارة أعمال. 17- توحد. 18- إرشاد نفسي. موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي عن الاكتفاء بالعدد المطلوب. طريقة التقديم:

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