وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة الزامل

2019-09-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والجبيل.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. موظف طاقم الإنتاج- لذوي الاحتياجات الخاصة (للجنسين/ الجبيل).

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. حارس أمن- لذوي الاحتياجات الخاصة (للرجال/ الجبيل).

. موظف استقبال- لذوي الاحتياجات الخاصة (للجنسين/ الجبيل).

. مدير الإنتاج (للرجال/ الدمام).

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).