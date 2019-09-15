وظائف شاغرة : مطلوب أفراد أمن للعمل فوراً بكبرى الشركات بمرتبات مجزية

نستعرض عدد من الوظائف الخالية للمؤهلات المتوسطة، على مصر فايف، حيث أعلنت كبرى الشركات عن حاجتها إلى شغل وظائف أفراد امن وعمال، ونتابع من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف، عرض تفاصيل وشروط الوظائف المطلوبة كالتالي:- الوظائف المطلوبة:- تعلن شركة دايموند للأمن ونقل الأموال عن حاجتها إلى أفراد امن إداري للعمل بشركة بترول دمياط، براتب 3000 جنيه، كما تطلب مشرفين براتب 4200 جنيه، ويشترط إجادة استخدام الحاسب الألي، وللراغبين يرجى الحضور بأصول الأوراق على العنوان التالي: الحي العاشر بمدينة ناصر خلف معرض رنين، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01023222563 – 01017600441

مطلوب أفراد امن ونظافة للعمل بمبنى إداري بالتجمع الخامس، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01110003927 -01110003928 اقرأ أيضا:- للتعين الإداري فورا بكمبوند سكنى بمدينة السادس من أكتوبر، أفراد امن ومشرفي امن ويفضل أصحاب الخبرة السابقة، ويشترط إنهاء الخدمة العسكرية، وان يكون من ساكني أكتوبر، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01099599288

مطلوب عمال تحميل وتفريغ، للعمل بشركة رمسيس، تليفون: 01001220377

مطلوب أفراد امن للعمل فورا بشركة سكودا للسيارات بالمقطم، بمرتب 2000 جنيه، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 011121201003

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