وظائف شاغرة : وظائف خالية لجميع المؤهلات للعمل بكبرى الشركات

نستمر في عرض أحدث الوظائف اليومية والأسبوعية لكافة قراء ومتابعي مصر فايف، حيث ننشر اليوم عدد من فرص العمل الشاغرة والمتميزة بمختلف التخصصات وتناسب كافة المؤهلات “العليا والمتوسطة” وذلك للعمل فوراً بكبرى الشركات، وتفاصيل الوظائف كالتالي:- وظائف خالية للمؤهلات العليا:- مطلوب مهندسين عمارة ومدني وكهرباء وميكانيكا، للعمل فوراً بشركة مقاولات كبرى، ويشترط خبرة لا تقل عن خمس سنوات، كما تطلب شغل وظيفة مدير مشروع خبرة لا تقل عن 12 سنة، و محاسبين إناث، ولمن يرغب يرجى إرسال السيرة الذاتية على الايميل التالي: [email protected]

مطلوب للعمل بشركة كبرى موظفين لقسم الموارد البشرية والمراجعة ومحاسبين، ويشترط الخبرة، تليفون: 01221361352

مطلوب محاسبين لشركة أبو الحمد، تليفون: 25911638 – 25910698

مطلوب مهندسين زراعيين خبرة، لصيانة نباتات الزينة وأعمال اللاند سكيب، تليفون: 01022490000

مطلوب محامي استئناف خبرة لا تقل عن خمس سنوات فأكثر، ويشترط أن يكون من قاطني القاهرة، تليفون: 01279665330

مطلوب مديرين مبيعات خبرة بالتوريدات للمشروعات والمصانع والفنادق، للعمل بشركة تجارية كبرى، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01027997409 – 01027997404 وظائف خالية للمؤهلات المتوسطة:- مطلوب سائقين درجة أولي ومشرفين للعمل بشركة نقل كبرى، وللراغبين يرجى الحضور للمقابلات الشخصية بعمارات هيئة التدريس خلف جامعة عين شمس، عمارة 9- فوق نفق الزعفران بالعباسية، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01002146408

مطلوب أفراد امن ومشرفين امن و كهربائي كنترول ومندوب توزيع مواد غذائية، للعمل فورا بمول شهير بالتجمع الخامس، تليفون: 01011663026

مطلوب بائعين وبائعات للعمل بمحل ملابس بفيصل، بمرتبات مجزية وحوافز مغرية، تليفون: 01280082293

مطلوب بائعين وبائعات وعمال بوفية للعمل بمحل ملابس بالمهندسين، بمرتبات مجزية وحوافز، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01001627571

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