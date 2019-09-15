- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة للجنسين في شركة صلة بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف شاغرة للجنسين في شركة صلة بجدة
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة صلة، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل عن بُعد ضمن نظام الشفتات المسائية من المنزل، لدى فروع عدد من الشركات المتعاقدة معها في محافظة جدة.
وأبرزت شركة صلة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محاسبة: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها في تخصص مشابه.
– مصممة جرافيك: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الوسائط المتعددة، التصميم الجرافيكي).
– أخصائية توظيف: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.
– ممثل خدمة عملاء: شهادة الدبلوم أو الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة صلة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف شاغرة للجنسين في شركة صلة بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.