شكرا لقرائتكم #وظائف نسائية بجمعية النهضة لحملة الماجستير بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-14 #وظائف نسائية بجمعية النهضة لحملة الماجستير بالرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جمعية النهضة النسائية الخيرية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة نسائية شاغرة، للعمل بالجمعية بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي اجتماعي أول)، لحملة درجة الماجستير في تخصص (علم اجتماعي، خدمة اجتماعية)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي: – أخصائي اجتماعي أول (للنساء فقط). الشروط: 1- درجة الماجستير في تخصص (علم اجتماعي، خدمة اجتماعية). 2- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال. 3- الخبرة العملية في إجراءات الخدمات التنفيذية لمشاريع البرنامج. 4- إتقان الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية. Advertisements 5- مهارات في التعاون والاتصال بالآخرين. 6- مهارات التفاوض. 7- القدرة على التحليل واتخاذ القرار. 8- القدرة على الأداء والدقة في العمل. 9- المرونة والقدرة على العمل تحت الضغوط المختلفة. 10- اللباقة وحسن التعامل والإنصات مع المستفيدات. 11- الحفاظ على سرية جميع المعلومات. 12- القراءة والاطلاع الدائم في مجال التخصص. طريقة التقديم: – لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف نسائية بجمعية النهضة لحملة الماجستير بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.