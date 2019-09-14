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259 #وظيفة شاغرة للرجال والنساء بالقطاع الخاص في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبر مركز التوظيف توفر وظائف متنوعة شاغرة للجنسين (259 وظيفة)، للعمل في العديد من الشركات بالقطاع الخاص، واشترطت الغرفة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
|التاريخ
|اسم المنشأة
|الجنس
|الموقع
|التفاصيل
|2019/09/15م
من 8:00 الى 10:00
|شركة حمد عبدالله المنيع
|ذكر
|غرفة الرياض
|تفاصيل
|2019/09/15م
من 8:00 الى 10:00
|روضة أنير الاهلية
|أنثى
|مقر الشركة
|تفاصيل
|2019/09/16م
من 8:00 الى 10:00
|شركة أمنكو
|ذكر
|غرفة الرياض
|تفاصيل
|2019/09/17م
من 8:00 الى 10:00
|شركة الوسطى للخدمات الغذائية المحدودة (البيك)
|ذكر
|غرفة الرياض
|تفاصيل
|2019/09/17م
من10:00 الى 12:00
|مستشفى الدكتور عبدالرحمن المشاري
|ذكر
|مقر الشركة
|تفاصيل
|2019/09/17م
من 8:00 الى 10:00
|شركة المطاعم الاهلية (امريكانا)
|أنثى
|غرفة الرياض
|تفاصيل
|2019/09/17م
من 9:00 الى 12:00
|مستشفى الدكتور عبدالرحمن المشاري
|أنثى
|مقر الشركة
|تفاصيل
|2019/09/18م
من 8:00 الى 10:00
|شركة المطاعم الاهلية (امريكانا)
|ذكر
|غرفة الرياض
|تفاصيل
|2019/09/19م
من 8:00 الى 10:00
|الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة
|ذكر
|غرفة الرياض
|تفاصيل
الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- حاصل أو حاصلة على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة.
طريقة التقديم:
– من خلال الضغط على زر (التفاصيل) أمام كل جهة في الجدول أعلاه.
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