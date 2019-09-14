وظيفة شاغرة لدى المجلس الصحي السعودي

2019-09-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن المجلس الصحي السعودي بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة، على مسمى “مصمم انفوجرافيك”؛ وذلك للعمل بمقر المجلس في مدينة الرياض.

وأبرز المجلس أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم الجرافيكي، والوسائط الرقمية)، مع وجود خبرات سابقة.

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وأوضح المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).