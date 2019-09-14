- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم #وظيفة شاغرة لدى المجلس الصحي السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظيفة شاغرة لدى المجلس الصحي السعودي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن المجلس الصحي السعودي بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة، على مسمى “مصمم انفوجرافيك”؛ وذلك للعمل بمقر المجلس في مدينة الرياض.
وأبرز المجلس أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم الجرافيكي، والوسائط الرقمية)، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضح المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر #وظيفة شاغرة لدى المجلس الصحي السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.