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2019-09-12 9 #وظائف شاغرة لدى شركة سيمينس في 4 مدن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية SIEMENS، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والخبر. وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة جاءت على مسمى: . مسؤول العلاقات الحكومية (للسعوديين/ الرياض). . نائب مدير الاختبارات والتكليف- مشروع المترو (الرياض). . مسؤول جودة الموقع- مشروع المترو (الرياض). . مهندس مشروع- الغاز والطاقة (للسعوديين/ الرياض). Advertisements . مدير خدمات تقنية المعلومات (الخبر). . أخصائي اقتراح (للسعوديين/ الدمام). . مهندس خدمات الحقل- ميكانيكي (الدمام). . مدير الجودة (للسعوديين/ جدة). . منسق قسم ((للسعوديين/ جدة). وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 سبتمبر 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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