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#وظيفة قيادية إدارية في بنك الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن بنك الرياض، عن فتح باب التقديم إلى وظيفة قيادية إدارية شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق؛ للعمل بالبنك في مدينة الرياض.
وأوضح البنك عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف ™ LinkedIn، أن الوظيفة متاحة تحت مسمى ” رئيس وحدة المؤسسات المالية الغير مصرفية Head of Non-Banking FI Unit “.
واشترط البنك أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص ” إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة ” أو ما يعادلها، مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال الخدمات المصرفية بما في ذلك خبرة لا تقل عن سنتين في دور إداري، وإجادة اللغة الإنجليزية.
كما أشار إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الخميس 2019/09/12م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب، من خلال الرابط التالي اضغط: (هنا)، موضحًا أن التقديم يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات للتوظيف (™ LinkedIn).
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