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2019-09-12 #وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة الفوزان متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت مجموعة شركات الفوزان القابضة، المتخصصة بمجالات التجزئة والتصنيع والعقارات والتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر. وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – مدير الحسابات- علاقات العميل (للسعوديين). Advertisements – رئيس الحسابات (للسعوديين). – محاسب (للسعوديين). – مدير وسائل التواصل الاجتماعي. – محلل تصميم. وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 سبتمبر 2019م. وأفادت المجموعة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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