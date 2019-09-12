5 #وظائف شاغرة للجنسين لدى مصفاة سامرف

2019-09-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة ينبع الصناعية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. موظف المشتريات (للنساء).

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. موظف استقبال العقود (للنساء).

. مدقق أول تقنية المعلومات (للجنسين).

. موظف التوظيف- الموارد البشرية (للنساء).

. مهندس مشروع أول (للرجال).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 سبتمبر 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







