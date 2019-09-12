2019-09-12

140 #وظيفة للرجال بأربي هيلتون السعودية في عدة مدن

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أربي هيلتون العربية السعودية من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 140 وظيفة شاغرة (للرجال) لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للعمل في المدن التالية (الهفوف، الجبيل، رأس تنورة، ينبع الصناعية، بيش)، براتب 4,000 ريال.

وقالت الشركة إن الوظائف المتوفرة هي:

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عامل نصب سقالات: رأس تنورة (العدد 12 وظيفة)، الهفوف (العدد 25 وظيفة) بيش، جازان (العدد 15 وظيفة)، الجبيل (العدد 25 وظيفة)، ينبع الصناعية (العدد 13 وظيفة).

وعامل عزل حراري: ينبع الصناعية (العدد 12 وظيفة)، الهفوف (العدد 25 وظيفة)، رأس تنورة (العدد 13 وظيفة).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1441/01/13هـ، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي اضغط: (هنا).







