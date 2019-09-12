وظائف نسائية شاغرة لدى عبداللطيف جميل

2019-09-12

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديات، على مسمى “تنفيذي مبيعات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

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وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 سبتمبر 2019م، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا).