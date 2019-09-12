وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله

2019-09-12

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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. أخصائي ثاني العقود والمناقصات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، إدارة المواد، الإدارة، إدارة الأعمال).

. مهندس أول مصادر المعدات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة الطبية الحيوية.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).