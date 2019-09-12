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9 وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فهد التخصصي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى التجمع الصحي الأول بالدمام، ومركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب، ومستشفى الظهران التخصصي للعيون، ومستشفى بقيق العام.
وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– سائق (عدد وظيفتين/ الدمام).
– محلل الرواتب (الدمام).
– ممثل مشتريات (الدمام).
– موظف علاقات المرضى (الدمام).
– فني اتصالات (الدمام).
– فني سجلات طبية (للسعوديين/ الدمام).
– مساعد استشاري الطب الباطني (للسعوديين/ الظهران).
– طبيب نائب باطنية كلى (للسعوديين/ بقيق).
وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 12 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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