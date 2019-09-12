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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة سار
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير أول نظم تقنية المعلومات والتخزين.
– مهندس شبكات تقنية المعلومات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة؛ يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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