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2019-09-12 #وظائف شاغرة للجنسين في شركة تطوير التعليم متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف التعليمية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة سناد للتربية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة. وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . معلم تربية خاصة (للنساء). . وكيل مدرسة (للنساء). . وكيل مدرسة (للرجال). . مساعد إداري (للرجال). . مساعد إداري (للنساء). Advertisements . مساعد معلم (للنساء). . مساعد معلم (للرجال). . معلم تربية بدنية (للرجال). . معلم تربية بدنية (للنساء). . معلم تربية خاصة (للرجال). . معلم تربية فنية (للرجال). . معلم تربية فنية (للنساء). وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 سبتمبر 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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