12 #وظيفة إدارية وهندسية شاغرة في الاتصالات السعودية

2019-09-12

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير التحليلات وأسواق رأس المال.

. مدير قسم سياسات الائتمان والتخطيط.

. أخصائي ضمان الأعمال.

. مدير قسم إدارة إيرادات التجوال.

. أخصائي تسويق.

. مدير المبيعات.

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. مهندس أول إدارة أمن تقنية المعلومات والاتصالات.

. مهندس إدارة أمن تقنية المعلومات والاتصالات.

. محلل أول فني للمشروع.

. مهندس أول تصميم مراقبة شبكة تقنية المعلومات والاتصالات.

. قائد فريق تطوير الأفراد.

. خبير برنامج القيادة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)