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#وظائف شاغرة للجنسين بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن حاجتها لشغل وظائف على لائحتي بند الأجور والمستخدمين (للرجال والنساء)، للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
. مراسل مكتبي (للرجال).
. مأمور سنترال (للنساء).
. عامل/ سائق (للرجال).
وبينت الوزارة أن الشروط المطلوبة توفرها بالمتقدم هي:
– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.
– أن يكون مقر السكن مدينة الرياض مع إحضار ما يثبت ذلك.
– أن يكون المتقدم حاصلاً على الحد الأدنى من المؤهل العلمي (الابتدائية).
– أن لا يقل عمر المتقدم عن (20) سنة.
– أن يكون لائقاً صحياً.
– أن لا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
– أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.
– أن يكون من المسجلين على نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية.
– أن يكون مستعداً للقيام بمهام الوظيفة.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
وأوضحت الوزارة، أن موعد استقبال الطلبات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1441/01/16هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين الموافق 1441/01/17هـ، داعية الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال بياناتهم على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة: ([email protected]).
ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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