وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى تخصصي الدمام

2019-09-11

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى التجمع الصحي الأول بالدمام.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– ممثل الشؤون الإعلامية: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (الصحافة، أو العلاقات العامة، أو اللغة الإنجليزية)، أو أي مجال ذي الصلة.

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– مصمم جرافيك: شهادة الدبلوم في تخصصات: (التصميم الجرافيكي، الرسم)، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي توعية صحية: درجة البكالوريوس في تخصص التثقيف الصحي.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 24 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).