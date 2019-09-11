11 #وظيفة شاغرة للجنسين في جامعة العلوم الصحية

2019-09-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة بالرياض وفروعها في كل من جدة، والأحساء.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مراقب خدمات ثانٍ (للرجال/ الرياض).

. مشغل أول جرافيك (للنساء/ الرياض).

. أخصائي ثالث ترفيه (للنساء/ الأحساء).

. مبرمج (للنساء/ الأحساء).

. مشغل أول جرافيك (للنساء/ الأحساء).

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. موظف دعم فني (للنساء/ الأحساء).

. مساعد بحث أول (للرجال/ جدة).

. إداري الشبكة المحلية (للرجال/ الأحساء).

. كبير محللي البرامج (للرجال/ الأحساء).

. كبير المشغلين الفنيين (للرجال/ الأحساء).

. مهندس كمبيوتر (للرجال/ الأحساء).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 12 محرم 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 26 محرم 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).