وظائف شاغرة : وظائف جامعة الاسكندرية 2019

ننشر وظائف جامعة الاسكندرية سبتمبر 2019، ووظائف أعضاء هيئة تدريس بكلية الطب، والصيدلة، وكلية طب الأسنان، وجاء ذلك ضمن الإعلان المنشور اليوم ضمن وظائف جريدة الجمهورية اليوم الموافق 11/9/2019.

جامعة الاسكندرية وظائف اعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة

تعلن كلية الصيدلة عن حاجتها لشغل الوظائف التالية بقسم الممارسة الصيدلية:

عدد 1 وظيفة مدرس مساعد.

عدد 1 وظيفة أستاذ مساعد.

وظائف اعضاء هيئة تدريس جامعة الاسكندرية بكلية الطب

تعلن كلية الطب جامعة الإسكندرية عن حاجتها لشغل عدد 15 وظيفة معيد بقسم الطب الحرج من خريجى دفعات 2002 و2003 و2004، وذاك طبقاً للأحكام الصادرة في هذا الشأن.

Advertisements

موقع تقديم وظائف جامعة الاسكندرية (كلية طب الأسنان)

تعلن كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية عن حاجة قسم جراحة الوجه والفلك والتجميل عن عدد 1 بوظيفة مدرس مساعد بالقسم.

تقدم الطلبات بأسم عميد كل كلية خلال اسبوعين من تاريخ نشر الوظائف.