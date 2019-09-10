وظائف نسائية شاغرة لدى جامعة العلوم الصحية

2019-09-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، أو السكرتارية)، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في محافظة جدة.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

Advertisements

. مساعد إداري ثالث.

. مساعد إداري ثانٍ.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 11 محرم 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 19 محرم 1441هـ.

وأشارت الجامعة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).