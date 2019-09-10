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#وظيفة للنساء في شركة آثار الخير القابضة
متابعات الخليج 365 - الرياض
فتحت شركة آثار الخير القابضة، باب التقديم إلى وظيفة نسائية شاغرة؛ للعمل بالشركة في محافظة جدة، وفق عدة شروط.
وأوضحت الشركة أن الوظيفة المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص ”المحاسبة”، تحت مسمى ”محاسبة”، بشرط أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.
وأضافت أن من الشروط أيضًا أن تكون المتقدمة لديها خبرة لا تقل عن 3 سنوات، وإجادة استخدام الحاسب الآلي والبرامج المحاسبية، وأن تكون على معرفة بالمعايير المحاسبية، ومعرفة بالضرائب، والأولوية للسعوديات.
وتتمثل المسؤوليات في إدخال فواتير المشتريات وفقًا للنظام الضريبي، إدخال القيود المحاسبية.
أما عن طريقة التقديم فيتم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد: [email protected]
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