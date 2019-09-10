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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مجموعة عصام قباني
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات عصام خيري قباني، المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والتعاقد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة للمجموعة في المنطقة الوسطى، والمنطقة الغربية، والمنطقة الشرقية.
وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. منسق تطوير الأعمال (المنطقة الوسطى).
. مهندس تطوير أعمال (المنطقة الغربية).
. مدير تطوير الأعمال (المنطقة الغربية).
. مدير تطوير الأعمال (المنطقة الشرقية).
وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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