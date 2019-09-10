12 #وظيفة هندسية وإدارية شاغرة لدى عبداللطيف جميل

2019-09-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس استقبال (عدد 4 وظائف).

. محاسب صندوق- لذوي الاحتياجات الخاصة (عدد وظيفتين).

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. مسؤول قطع غيار- لذوي الاحتياجات الخاصة (عدد وظيفتين).

. موظف استقبال- لذوي الاحتياجات الخاصة.

. مدير استقبال.

. مسؤول قطع غيار (عدد وظيفتين).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 سبتمبر 2019م، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا).