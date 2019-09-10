وظائف للجنسين عبر برنامج تمهير بجمعية مودة الخيرية

2019-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره بمدينة الرياض من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، للعمل بالمسميات التالية (‎أخصائي نفسي، و‎مستشار قانوني).

واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي نفسي (للجنسين):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (علم النفس).

– وصف التدريب (تشخيص المرضى الذين يعانون من اضطرابات سلوكية أو متعلقة بالذاكرة أو اضطرابات الصحة العقلية الأخرى وعلاجها، وفحص المرضى وتقديم المشورة لهم ولأسرهم، وإجراء الدراسات والأبحاث على العقل البشري والسلوك الإنساني).

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2- مستشار قانوني (للجنسين):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (القانون).

– وصف التدريب (مساعدة العملاء والمنشآت في مختلف المسائل القانونية، وصياغة الوثائق القانونية، والتوسط في النزاعات، ومراقبة تنفيذ الأحكام القانونية.).

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه.

3- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

4- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

5- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1441/01/11هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

1- أخصائي نفسي (للجنسين):

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2- مستشار قانوني (للجنسين):

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