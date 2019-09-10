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بالتعاون مع مسك الخيرية.. السعودية للصناعات العسكرية تعلن بدء التقديم بالتدريب التعاوني
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية بالتعاون مع مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية (مسك الخيرية) بدء التقديم في برنامج (التدريب التعاوني).
ويقدم برنامج مسك – الشركة السعودية للصناعات العسكرية فرصة تجربة تعليمية فريدة للتعرف على أبعاد عالم الدفاع، كما سيستثمر البرنامج في المواهب السعودية من خلال منحهم الفرصة للعمل إلى جانب الخبراء لتعزيز مهاراتهم وخبراتهم التعليمية.
البرنامج:
– برنامج مسك – الشركة السعودية للصناعات العسكرية للتدريب التعاوني.
نبذة عن البرنامج:
1- الموقع: مقر الشركة السعودية للصناعات العسكرية في مدينة الرياض.
2- موعد انطلاق البرنامج: شهر أكتوبر.
3- مدة البرنامج: 3-5 أشهر.
متطلبات التسجيل:
1- التخرج حديثًا.
2- معدل تراكمي لا يقل عن 3.5 من 5 أو ما يعادله.
3- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً.
4- إجادة مهارات التواصل.
مجالات الاهتمام:
1- الاتصالات المؤسسية (التخصصات: التسويق، العلاقات العامة، تصميم الجرافيك).
2- الخدمات المساندة (التخصصات: الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، الهندسة المدنية).
3- الموارد البشرية.
4- المالية (التخصصات: المالية، المحاسبة).
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/09/10م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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