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2019-09-10 أسماء المقبولين لشغل وظائف برامج التشغيل والصيانة في المياه الوطنية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة المياه الوطنية عبر موقعها الرسمي أسماء المقبولين لشغل وظائف برامج التشغيل والصيانة في الإدارات العامة لخدمات المياه بجميع مناطق المملكة.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم التواصل مع المقبولين في القوائم المرفقة لتحديد مواعيد استكمال إجراءات التعيين. ويمكن الاطلاع على أسماء المقبولين من خلال الرابط التالي (هنا)







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