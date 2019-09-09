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2019-09-09 #وظائف نسائية شاغرة لدى مراكز عبور متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلنت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة للنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في محافظة الأحساء. وبيّنت المجموعة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – أخصائيات تربية خاصة. – أخصائيات علاج وظيفي. Advertisements – أخصائيات علاج طبيعي. – أخصائيات علاج نفسي. – ممرضات. وأوضحت المجموعة، أن على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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