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4 #وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– ممثل مبيعات (عدد 3 وظائف للسعوديين/ الرياض): شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
– فني كهرباء أول (جدة): شهادة الدبلوم في تخصص كهرباء سيارات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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