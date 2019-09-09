شكرا لقرائتكم #وظائف تعليمية شاغرة في أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-09 #وظائف تعليمية شاغرة في أبها متابعات الخليج 365 - أبها أعلنت شركة مواهب التربية للتعليم والتدريب بمدينة أبها توفر وظائف تعليمية شاغرة (للرجال)، للعمل بمسمى (مُعلم لغة انجليزية)، لحملة درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي:

– مُعلم لغة انجليزية. Advertisements الشروط:

1- حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية).

2- خبرة لا تقل عن سنتين في تدريس اللغة الإنجليزية. موعد التقديم:

– التقديم متاح حالياً وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 2019/09/10م (من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2:00 مساءً). طريقة التقديم: – الحضور شخصياً لتقديم السيرة الذاتية (مع إرفاق الشهادات والمؤهلات والدورات التدريبية والخبرات) لإدارة شركة مواهب التربية للتعليم والتدريب (مدينة أبها – المنسك – جوار جامع ابن حمران – مدارس أبها الأهلية).







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف تعليمية شاغرة في أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.