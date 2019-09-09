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#وظائف لحملة البكالوريوس في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالوزارة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مدير محفظة المشاريع، ومدير مشروع)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مدير محفظة المشاريع (Project Portfolio Manager):
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (هندسة البرمجيات، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال إدارة المشاريع.
2- مدير مشروع (Project Manager):
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، الهندسة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال إدارة المشاريع.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين 2019/09/09م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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