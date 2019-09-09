وظائف لحملة البكالوريوس في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

2019-09-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالوزارة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مدير محفظة المشاريع، ومدير مشروع)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير محفظة المشاريع (Project Portfolio Manager):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (هندسة البرمجيات، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال إدارة المشاريع.

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2- مدير مشروع (Project Manager):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، الهندسة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال إدارة المشاريع.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين 2019/09/09م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

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