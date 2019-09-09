وظائف شاغرة : شروط الهجرة إلى كندا 2019

يرغب العديد من مواطني دول العالم الثالث في الهجرة إلى الدول المتقدمة التي تسمح باستقبال مهاجرين جدد ومن أهم تلك الدول كندا واسترليا، اللتان تتسمان بمساحات شاسعة وموارد طبيعية كثيرة، وفي المقابل تعاني من ندرة الأيدي العاملة المتخصصة، لذلك فإنها تسد ذلك العجز بالموافقة على طلبات الهجرة في تخصصات معينة من الدول التي يتوفر بها تلك التخصصات .

الشروط المطلوبة في برنامج الهجرة الى كندا 2019 “express entry”

وضعت كندا مجموعة من الشروط بوضع مجموعة من النقاط، فعلى كل من لم يتوفر فيه الشروط ولم يحصل على عدد النقاط المطلوبةـ ألا يسعى للسفر عن طريق المكاتب أو وكالات السفر حتى لا يقع في دائرة النصب أو ترحيله بمجرد وصوله إلى دولة المهجر :

أولًا : النقاط المتعلقة بالعمر

النقاط العمر 0 نقطة أقل من 18 سنة 12 نقطة “أعلى معدل نقط” من 18 إلى 35 سنة 11 نقطة 36 سنة 10 نقاط 37 سنة 9 نقاط 38 سنة 7 نقاط 39 سنة 8 نقاط 40 سنة 6 نقاط 41 سنة 5 نقاط 42 سنة

4 نقاط 43 سنة 3 نقاط 44 سنة 2 نقاط 45 سنة 1 نقطة 46 سنة 0 نقطة أكثر من 47 سنة

ثانيًا : نقاط المستوى الدراسي

المستوى الدراسي النقاط الدكتوراه 25 نقطة “أعلى معدل” درجة الماجستير 23 نقطة شهادتين جامعيتين أو أكثر أحدهما 3 سنوات بعد المرحلة الثانوية 22 نقطة شهاددة جامعية بعد المرحلة الثانوية ممدتها 3 سنوات “الباكلوريوس” أو “الإجازة” عند المغاربة 21 نقطة شهادة دبلوم جامعي لمدة سنتين “deug” 19 نقطة شهادة دبلوم جامعي لمدة سنة 15 نقطة شهادة الثانوية العامة “الباك” 5 نقط

ثالثًا : نقاط المستوى اللغوي

اللغات ( الإنجليزية+الفرنسية ) الحد الأقصى للنقاط لهما معا = 24 نقطة، اللغة الرسمية الأولى الحد الأقصى = 16 نقطة .

إتقان جيد للغة:

الاستماع = 4

القراءة = 4

الكتابة = 4

المحادثة = 4

إتقان متوسط للغة :

الاستماع = 2

القراءة = 2

الكتابة = 2

المحادثة = 2

مستوى مبتدئ في اللغة:

الاستماع =1

القراءة = 1

الكتابة = 1

المحادثة =1

مستوى صفر في اللغة :

من لا يعرف اللغة

اللغة الرسمية الثانية الحد الأقصى 8 نقاط :

إتقان اللغة بشكل جيد:

الاستماع = 2

القراءة = 2

الكتابة = 2

المحادثة = 2

إتقان اللغة بشكل متوسط:

الاستماع =1

القراءة = 1

الكتابة = 1

المحادثة =1

دون المتوسط :

تعني صفر نقطة .

رابعًا : نقاط سنوات الخبرة

سنوات الخبرة النقاط خبرة سنة واحدة 9 نقاط 2-3 سنوات خبرة 11 نفطة 4-5 سنوات خبرة 13 نقطة 6 سنوات خبرة فما فوق 15 نقطة “أعلى معدل نقط”

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ملاحظات هامة :

إذا كان لديك أقارب من الدرجة الأولى ستحصل على 5 نقاط إضافية.

أيضا إن سبق لك أن درست في كندا أو اشتغلت هناك ستحصل على 5 نقاط إضافية.

خامسًا : النتيجة النهائية

إذا حصلت 67 نقطة فهنيئا لك ستمر الآن للمرحلة الثانية وهي مرحلة “express entry“، وهذه المرحلة هي أهم مرحلة في التقديم هي التي ستحدد هل يمكنك الهجرة إلى كندا 2019 أم لا .

سادسًا : رابط موقع تابع للحكومة الكندية يسمح لك بالعثور على عمل في كندا

للمزيد من المعلومات اللازمة للهجرة إلى كندا عليك الضغط على الرابط التالي : ( إضغط هنا ) .

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