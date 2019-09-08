2019-09-08

#وظائف شاغرة لدى شركة سيمينس في 3 مدن

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية SIEMENS، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة جاءت على مسمى:

. محاسب دعم (للسعوديين/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة).

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. مهندس خدمة عملاء (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الطبية الحيوية.

. أخصائي دعم (للسعوديين/ الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)