وظائف شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن

2019-09-08

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن عن توفر عدد (6) وظائف صحية شاغرة للسعوديين، على مسمى “طبيب أسنان عام” من حملة درجة البكالوريوس في تخصص طب الأسنان، مع وجود خبرات سابقة.

Advertisements

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).