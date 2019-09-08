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#وظائف صحية شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. استشاري علم الأمراض التشريحي: شهادة الدكتوراه أو البورد أو الزمالة في تخصص علم الأمراض التشريحية.
. طبيب خدمة: شهادة البكالوريوس في تخصص العلوم الإشعاعية.
. باحث مساعد أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم الصحية البيولوجية، أو علم الحيوان، أو التغذية، أو علم النفس، أو الصيدلة)، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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