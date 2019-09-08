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10 #وظائف هندسية شاغرة في شركة ياسرف
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مشرف التفتيش.
. مهندس القياس.
. مهندس تفتيش (عدد وظيفتين).
. مشرف أول مناوب- مجمع النفط الخام.
. مشرف أول مناوب- مجمع الديزل (عدد 3 وظائف).
. مشرف أول مناوب- مجمع النفط الخام/ تقطير النفط الخام (عدد وظيفتين).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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