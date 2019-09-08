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#وظائف لحديثي التخرج بـ الهيئة العامة للإحصاء في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحديثي التخرج، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (باحث إحصائي).
واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– باحث إحصائي (وظيفتان).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص (الإحصاء، الاقتصاد، بحوث وعمليات، أساليب كمية، الرياضيات) من جامعة مُعترف بها.
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- الإلمام اللغة الإنجليزية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/09/08م.
طريقة التقديم:
– لمزيد من التفاصيل ولمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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