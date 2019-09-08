وظائف إدارية بالشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير

2019-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة إدارية لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي أول تطوير المنظمة)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي أول تطوير المنظمة (Organization Development Senior Specialist).

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الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.

3- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الموارد البشرية.

4- شهادات مهنية في مجال الموارد البشرية، مثل (CIPD ،SHRM).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد 2019/09/08م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

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