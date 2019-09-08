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#وظائف إدارية بالشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة إدارية لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي أول تطوير المنظمة)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– أخصائي أول تطوير المنظمة (Organization Development Senior Specialist).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
3- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الموارد البشرية.
4- شهادات مهنية في مجال الموارد البشرية، مثل (CIPD ،SHRM).
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد 2019/09/08م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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