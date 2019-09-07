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2019-09-07 #وظائف إدارية شاغرة لدى شركة أرامكس متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض. وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: – مدير حسابات المبيعات. Advertisements – مسؤول ضمان الجودة. وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 سبتمبر 2019م. وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).











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