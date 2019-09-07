75 #وظيفة شاغرة للجنسين لدى فروع حلويات سعد الدين

2019-09-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة حلويات سعد الدين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، والجبيل، والأحساء، والجبيل الصناعية، والخرج، وأحد المسارحة”.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف الحملات الترويجية (للجنسين/ الرياض).

. مدير معرض (عدد 3 وظائف للنساء/ الرياض).

. مشرف مبيعات معرض (عدد 5 وظائف للنساء/ الرياض).

. أخصائية مبيعات معرض (عدد 10 وظائف للنساء/ جدة).

. مصمم جرافيك (للجنسين/ الرياض).

. موظف اقتناء المواهب- موارد بشرية (للجنسين/ الرياض).

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. مشرف مبيعات معرض (عدد 5 وظائف للنساء/ الدمام، والخبر، والجبيل، والأحساء، والجبيل الصناعية).

. شيف الشوكولاته (للجنسين/ الخرج).

. مدير مبيعات فروع (عدد 3 وظائف للجنسين/ الرياض، وجدة، والدمام).

. أخصائية مبيعات معرض- دوام جزئي (عدد 15 وظيفة للنساء/ الرياض).

. أخصائية مبيعات معرض- دوام جزئي (عدد 15 وظيفة للنساء/ الدمام، والخبر، والجبيل، وأحد المسارحة).

. أخصائية مبيعات معرض- دوام جزئي (عدد 15 وظيفة للنساء/ جدة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)