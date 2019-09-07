وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك في عدة مدن

2019-09-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة لاند مارك العربية لقطاع التجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المتاجر والمعارض التابعة للشركة في المدن التالية: “الرياض، وجدة، والدمام، وتبوك، وحائل، وأبها، والباحة، والطائف، وعرعر، وضباء، وبريدة، وعنيزة، والبكيرية، وخميس مشيط، والمجمعة، والزلفي، والجوف، وينبع، والجبيل، ورأس تنورة، والرس، والدوادمي”.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. محاسب الصندوق (عرعر).

. محاسب الصندوق (حائل).

. محاسب الصندوق (ضباء).

. مساعد متجر (بريدة).

. مساعد متجر (تبوك).

. مساعد متجر (عنيزة).

. مساعد مدير متجر (البكيرية).

. مساعد متجر (خميس مشيط).

. مساعد متجر (الباحة).

. مساعد متجر (أبها).

. محاسب الصندوق (المجمعة).

. محاسب الصندوق (بريدة).

. مساعد متجر (الزلفي).

. مساعد مدير متجر (عرعر).

. مساعد متجر (حائل).

. مساعد مبيعات (جدة).

. مساعد متجر (الجوف).

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. محاسب الصندوق (الجوف).

. مسوق مرئي (جدة).

. مساعد مبيعات (الطائف).

. مساعد مبيعات (ينبع).

. محاسب الصندوق (الرياض).

. مساعد مبيعات (الرياض).

. مسوق مرئي (الرياض).

. مساعد مدير متجر (جدة).

. مدير التسويق المرئي (جدة).

. مساعد متجر (الجبيل).

. مساعد متجر (الدمام).

. مساعد متجر (رأس تنورة).

. مساعد متجر (الرس).

. مساعد التسويق الشخصي (الجبيل).

. مساعد مدير مستودع (جدة).

. مدير متجر (بريدة).

. قائد فريق (الرس).

. مساعد متجر (الدوادمي).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)