وظائف إدارية شاغرة لدى نسما القابضة

2019-09-07

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “شركة الحافلات الحديثة المحدودة” في منطقة مكة المكرمة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي موارد بشرية: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي مجال ذي الصلة.

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. أخصائي الرواتب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، وإدارة الأعمال، والمحاسبة).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).