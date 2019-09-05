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#وظائف شاغرة للجنسين في التعاونية للتأمين
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– تنفيذي البيانات الطبية.
– مسؤول البيانات الطبية.
– أخصائي البيانات الطبية.
وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2019م.
وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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