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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى مصفاة سامرف
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة ينبع الصناعية.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. محاسب (للسعوديين): درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص المحاسبة.
. مدير صيانة الآلات: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص الهندسة.
. مهندس ميكانيكي أول: درجة البكالوريوس كحد أدنى في تخصص الهندسة الميكانيكية.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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